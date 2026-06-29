Еквадор затвердив нового капітана перед матчем з Мексикою в 1/16 фіналу ЧС-2026

Опорний півзахисник лондонського Челсі Мойсес Кайседо відтепер буде капітаном збірної Еквадору.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Як зазначається, йому капітанську пов'язку особисто вручив Еннер Валенсія, який раніше перебував на цій посаді.

Кайседо вже виходив у ролі ватажка у матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу-2026, який закінчився сенсаційною перемогою "Ла Трі" (2:1).

Додамо, що Мойсес провів у футболці національної збірної 64 поєдинки, у яких відзначився 3 голами та 9 асистами.

Зауважимо, що за підсумками групової стадії цьогорічного мундіалю Еквадор вийшов до плейоф змагань, де зустрінеться в 1/16 фіналу з Мексикою. Гра відбудеться 1 липня та розпочнеться о 04:00 (за київським часом).

Нагадаємо, президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив вихідний у всій країні після перемоги національної збірної над Німеччиною на чемпіонаті світу.