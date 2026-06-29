Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Еквадор затвердив нового капітана перед матчем з Мексикою в 1/16 фіналу ЧС-2026

Микола Літвінов — 29 червня 2026, 09:41
Еквадор затвердив нового капітана перед матчем з Мексикою в 1/16 фіналу ЧС-2026
Мойсес Кайседо
Getty Images

Опорний півзахисник лондонського Челсі Мойсес Кайседо відтепер буде капітаном збірної Еквадору.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Як зазначається, йому капітанську пов'язку особисто вручив Еннер Валенсія, який раніше перебував на цій посаді.

Кайседо вже виходив у ролі ватажка у матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу-2026, який закінчився сенсаційною перемогою "Ла Трі" (2:1).

Додамо, що Мойсес провів у футболці національної збірної 64 поєдинки, у яких відзначився 3 голами та 9 асистами.

Зауважимо, що за підсумками групової стадії цьогорічного мундіалю Еквадор вийшов до плейоф змагань, де зустрінеться в 1/16 фіналу з Мексикою. Гра відбудеться 1 липня та розпочнеться о 04:00 (за київським часом).

Нагадаємо, президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив вихідний у всій країні після перемоги національної збірної над Німеччиною на чемпіонаті світу.

Читайте також :
Відео Фото Футбольна аномалія Еквадору: як злиденний Есмеральдас став фабрикою зірок збірної
Збірна Еквадору з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу Мойсес Кайседо

Збірна Еквадору з футболу

Футбольна аномалія Еквадору: як злиденний Есмеральдас став фабрикою зірок збірної
Розділив історичний момент: тренер Еквадору після переможного гола у ворота Німеччини кинувся на трибуни до дружини
У Еквадорі оголосили національний вихідний після тріумфу на ЧС-2026
Півзахисника Сандерленда визнали найкращим гравцем матчу Еквадор – Німеччина на ЧС-2026
Це для людей: тренер збірної Еквадору присвятив історичну перемогу над Німеччиною вболівальникам

Останні новини