Еквадор не зумів переграти Кюрасао на ЧС-2026 з футболу

У ніч проти 21 червня збірні Еквадору та Кюрасао розписали нульову нічию у рамках другого туру групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу.

Вже на старті матчу господарі змарнували хороший момент. Валенсія не зміг переграти голкіпера суперника після удару під праву стійку.

Пізніше воротар Кюрасао Ром знову продемонстрував дива майстерності, коли парирував удар від Єбоа.

На перерву команди пішли за нульового рахунку.

На 59-й хвилині Плата змарнував 100-відсотковий момент. І знову на висоті був воротар гостей, який впорався з ударом головою від нападника Фламенгу.

Майже одразу відповіли гості. Комененсія перевірив пильність Галіндеса пострілом з-за меж штрафного майданчика. Еквадорський воротар не дозволив супернику відкрити рахунок у поєдинку.

Ще через п'ять хвилин гостро було біля воріт Кюрасао. Валенсія ударом головою розстрілював володіння гостей, але вчергове Ром виконав неймовірний сейв. А вже у наступній атаці голкіпер Кюрасао потягнув постріл від Пачо.

До фінального свистка жоден із колективів так і не спромігся розмочити нулі на табло. Еквадор і Кюрасао поділили очки в очному протистоянні.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група E, 2-й тур, 21 червня

Еквадор – Кюрасао 0:0

Еквадор – Кюрасао: відеоогляд гри

Інший матч квартету Е закінчився вольовою перемогою Німеччини над Кот-д'Івуаром із рахунком 2:1.

"Бундестім" із максимальними 6 очками очолив квартет Е, гарантувавши собі вихід у плейоф. Кот-д'Івуар із 3 балами йде другим. Натомість Еквадор і Кюрасао мають у своєму активі по одному пункту, посідаючи 3-тю та 4-ту сходинки відповідно.

В останньому турі групового етапу Еквадор зустрінеться з Німеччиною (25 червня о 23:00 за київським часом), а у цей день та час Кюрасао зіграє проти Кот-д'Івуару.