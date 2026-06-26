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Півзахисника Сандерленда визнали найкращим гравцем матчу Еквадор – Німеччина на ЧС-2026

Володимир Слюсарь — 26 червня 2026, 02:25
Півзахисника Сандерленда визнали найкращим гравцем матчу Еквадор – Німеччина на ЧС-2026
Нільсон Ангуло
IMAGO

Півзахисник Еквадору Нільсон Ангуло отримав нагороду найкращого гравця за підсумками матчу проти Німеччини в межах третього туру групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це повідомляє ФІФА.

Він забив перший з двох голів Еквадору в матчі, зрівнявши рахунок 1:1. За підсумками поєдинку Еквадор буде конкурувати у рейтингу команд, які посіли третє місце.

Зазначимо, що команда вперше обіграла збірну Німеччини в третьому турі чемпіонату світу-2026.

До цього команди зустрічалися двічі й обидва рази перемагала "бундестім". До того ж німці не програвали в останніх 10 матчах групового етапу ЧС проти південноамериканських збірних (7 перемог та 3 нічиї).

Нагадаємо, що в першому турі Еквадор мінімально поступився Кот-д'Івуару 0:1, а в другому – зіграв внічию з Кюрасао 1:1.

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