Мбаппе поїде з Реалом на матч-відповідь проти Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів – ЗМІ

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе включений до списку команди Альваро Арбелоа, яка 17 березня зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (о 22:00 за київським часом).

Про це інформує Marca.

Не виключено, що французький форвард розпочне гру на лаві запасних "вершкових". Напередодні Мбаппе тренувався з командою, не відчуваючи дискомфорт у коліні.

Зазначалось, що Кіліан обурений роботою лікарів мадридського гранда та поїхав до Франції на обстеження. Зіркового футболіста не влаштовував той факт, що протягом трьох місяців медики "вершкових" не змогли залікувати його дискомфорт у лівому коліні.

Француз, якому діагностували розтягнення зв'язок лівого коліна, відмовлявся від можливого хірургічного втручання через ризик пропустити чемпіонат світу-2026 з футболу.

У поточному сезоні-2025/26 Мбаппе взяв участь у 33-х матчах Реала, у яких забив 38 голів та віддав 6 асистів.

Також "Королівський клуб" на тривалий термін втратив Родріго, у якого розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Через цю жахливу травму бразилець пропустить ЧС-2026.

Нагадаємо, що перша гра Реала проти МанСіті закінчилась розгромною перемогою "вершкових" з рахунком 3:0 завдяки хеттрику Федеріко Вальверде.