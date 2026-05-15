Мбаппе й Арбелоа влаштували публічну суперечку після матчу Ла Ліги

Після перемоги Реала над Ов'єдо (2:0) в матчі 36 туру чемпіонату Іспанії сталася чергова конфліктна ситуація в таборі "вершкових".

Про це повідомляє Marca.

Нападник мадридців Кіліан Мбаппе, який з'явився на полі з лави запасних у другому таймі, після гри публічно розкритикував наставника команди Альваро Арбелоа.

"Я був готовий вийти в старті, але Арбелоа сказав мені, що зараз я – четвертий нападник. Нічого страшного, потрібно приймати рішення тренера. Я буду працювати ще старанніше", – сказав француз.

Іспанський тренер під час своєї пресконференції відреагував на ці слова Мбаппе. Фахівець заявив, що футболіст приписав йому слова, які він не говорив.

"Я б хотів, щоб у мене було чотири нападники, але у мене їх немає. Навіть не знаю, що вам відповісти, тому що в мене немає чотирьох форвардів і я ніколи не говорив йому нічого подібного. Мабуть, він мене неправильно зрозумів. Я ні в який момент не міг сказати йому, що він четвертий нападник", – заявив Арбелоа.

Він пояснив, чому саме Кіліан Мбаппе не вийшов зі стартових хвилин у матчі з Ов'єдо.

"Гравець, який ще чотири дні тому навіть не міг потрапити на лаву запасних, а до наступного матчу залишилося три дні, в ідеалі має вийти на поле в другому таймі та почати гру в неділю з Севільєю. Я розумію, що ті, хто не виходить у стартовому складі, незадоволені, зі мною таке трапляється щодня. Але поки я займаю це крісло, я буду вирішувати, хто буде грати. Мені все одно, як їх звуть. Якщо їх це влаштовує, чудово, в іншому разі вони чекатимуть наступної гри. Чи не були гравці невдячні? Я не очікую, що гравці відповідатимуть мені взаємністю на те, що я для них зробив. Я розумію почуття висококласних гравців, з їхніми амбіціями та великим его. Мені подобається, коли гравці висловлюють незгоду з моїми рішеннями. Мене це не турбує. Я продовжуватиму робити те, що вважаю правильним, до самого останнього дня", – підсумував тренер.

Нагадаємо, що нещодавно в мадридському Реалі сталась бійка між півзахисниками Федеріко Вальверде та Орельєном Чуамені. Обох футболістів оштрафували на 500 тисяч євро за цей інцидент.

Очікується, що в міжсезоння у "вершкових" зміниться тренер. Головним кандидатом на цю посаду вважається Жозе Моурінью, перемовини з яким перебувають на фінальній стадії.