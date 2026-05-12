Тренер Ліона випередив Енріке, Олісе краще за Мбаппе: визначено лауреатів премії UNFP за підсумками сезону

Національна спілка професійних футболістів Франції (UNFP) оголосила лауреатів щорічної премії за підсумками футбольного сезону 2025/26 серед чоловіків та жінок.

Результати голосування опубліковані у соцмережах організації.

Нагороди отримали гравці, тренери, голкіпери та арбітри у трьох дивізіонах: Лізі 1, Лізі 2 та жіночій Аркема Прем'єр-лізі (найвищий дивізіон жіночого футболу у Франції).

Ліга 1

Найкращий гравець: Усман Дембеле (ПСЖ) – здобув нагороду вдруге поспіль.

Найкращий тренер: П'єр Саж (Ліон) – 47-річний французький фахівець випередив у цьому списку головного наставника Парі Сен-Жермен Луїса Енріке.

Найкращий молодий гравець: Дезіре Дуе (ПСЖ).

Найкращий воротар: Робен Ріссе (Ланс).

Автор найкращого голу: Усман Дембеле (ПСЖ).

Найкращі арбітри: Жером Брізар (головний) та Хюсейн Оджак (асистент).

Також було сформовано символічну збірну сезону:

On a demandé à une IA de trouver une faille à cette équipe.



Elle a crash.



Voici le 11 Type de la saison de @Ligue1 💥



Bravo messieurs 🙌#TropheesUNFP pic.twitter.com/v9bBEhTizr — UNFP (@UNFP) May 11, 2026

Ліга 2

Найкращий гравець: Зуріко Давіташвілі (Сент-Етьєн).

Найкращий тренер: Стефан Дюмон (Труа).

Найкращий воротар: Кентен Браат.

Автор найкращого голу: Дам Геє (Ле-Ман).

Найкращі арбітри: Александр Перро-Нієль (головний) та Фредерік Ебрар (асистент).

Тут аналогічно було створено символічну збірну із гравців другого дивізіону Франції.

Mesdames et messieurs, voici le 11 type de la saison de @Ligue2BKT 🙌



Pas moins de 6 clubs représentés ; la preuve d’un championnat haletant où le talent se cache derrière chaque équipe 👀



Bravo messieurs 👏#TropheesUNFP pic.twitter.com/kGzc39pqYx — UNFP (@UNFP) May 11, 2026

Жіночий чемпіонат ( Аркема Прем'єр-ліга )

Найкраща гравчиня: Мелші Дюморне (Ліон).

Найкраща молода гравчиня: Жюстін Руке (Монпельє).

Найкраща воротарка: Мілен Шавас.

У жіночому чемпіонаті також було визначено символічну збірну:

𝐋𝐞𝐬 𝟏𝟏 𝐦𝐞𝐫𝐯𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐞̀𝐭𝐞 @ArkemaPL 🪐



Elles ont émerveillé le public tout au long du championnat 🤩



Voici le 11 type de la saison en d'@ArkemaPL !



Bravo Mesdames ! 🫡#TropheesUNFP pic.twitter.com/rwYtTZ4crx — UNFP (@UNFP) May 11, 2026

Окремо було відзначено нагородою найкращого французького легіонера півзахисника Баварії Майкла Олісе. Він випередив у цій номінації зіркового нападника мадридського Реала Кіліана Мбаппе. Також вручено нагороду за громадянську позицію Дідьє Дрогба.

Нагадаємо, напередодні у 33 турі Ліги 1, ПСЖ з Іллею Забарним у складі обіграв Брест з рахунком 1:0, а Ліон Романа Яремчука на виїзді поступився Тулузі з рахунком 1:2.