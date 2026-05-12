Микола Літвінов — 12 травня 2026, 01:26
Тренер Ліона випередив Енріке, Олісе краще за Мбаппе: визначено лауреатів премії UNFP за підсумками сезону
Національна спілка професійних футболістів Франції (UNFP) оголосила лауреатів щорічної премії за підсумками футбольного сезону 2025/26 серед чоловіків та жінок.

Результати голосування опубліковані у соцмережах організації.

Нагороди отримали гравці, тренери, голкіпери та арбітри у трьох дивізіонах: Лізі 1, Лізі 2 та жіночій Аркема Прем'єр-лізі (найвищий дивізіон жіночого футболу у Франції).

Ліга 1

  • Найкращий гравець: Усман Дембеле (ПСЖ) – здобув нагороду вдруге поспіль.
  • Найкращий тренер: П'єр Саж (Ліон) – 47-річний французький фахівець випередив у цьому списку головного наставника Парі Сен-Жермен Луїса Енріке.
  • Найкращий молодий гравець: Дезіре Дуе (ПСЖ).
  • Найкращий воротар: Робен Ріссе (Ланс).
  • Автор найкращого голу: Усман Дембеле (ПСЖ).
  • Найкращі арбітри: Жером Брізар (головний) та Хюсейн Оджак (асистент).                                                                                           
  • Також було сформовано символічну збірну сезону:

Ліга 2

  • Найкращий гравець: Зуріко Давіташвілі (Сент-Етьєн).
  • Найкращий тренер: Стефан Дюмон (Труа).
  • Найкращий воротар: Кентен Браат.
  • Автор найкращого голу: Дам Геє (Ле-Ман).
  • Найкращі арбітри: Александр Перро-Нієль (головний) та Фредерік Ебрар (асистент).
  • Тут аналогічно було створено символічну збірну із гравців другого дивізіону Франції. 

Жіночий чемпіонат (Аркема Прем'єр-ліга)

  • Найкраща гравчиня: Мелші Дюморне (Ліон).
  • Найкраща молода гравчиня: Жюстін Руке (Монпельє).
  • Найкраща воротарка: Мілен Шавас.                                                     
  • У жіночому чемпіонаті також було визначено символічну збірну:

Окремо було відзначено нагородою найкращого французького легіонера півзахисника Баварії Майкла Олісе. Він випередив у цій номінації зіркового нападника мадридського Реала Кіліана Мбаппе. Також вручено нагороду за громадянську позицію Дідьє Дрогба.

Нагадаємо, напередодні у 33 турі Ліги 1, ПСЖ з Іллею Забарним у складі обіграв Брест з рахунком 1:0, а Ліон Романа Яремчука на виїзді поступився Тулузі з рахунком 1:2.

