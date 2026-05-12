Тренер Ліона випередив Енріке, Олісе краще за Мбаппе: визначено лауреатів премії UNFP за підсумками сезону
Національна спілка професійних футболістів Франції (UNFP) оголосила лауреатів щорічної премії за підсумками футбольного сезону 2025/26 серед чоловіків та жінок.
Результати голосування опубліковані у соцмережах організації.
Нагороди отримали гравці, тренери, голкіпери та арбітри у трьох дивізіонах: Лізі 1, Лізі 2 та жіночій Аркема Прем'єр-лізі (найвищий дивізіон жіночого футболу у Франції).
Ліга 1
- Найкращий гравець: Усман Дембеле (ПСЖ) – здобув нагороду вдруге поспіль.
- Найкращий тренер: П'єр Саж (Ліон) – 47-річний французький фахівець випередив у цьому списку головного наставника Парі Сен-Жермен Луїса Енріке.
- Найкращий молодий гравець: Дезіре Дуе (ПСЖ).
- Найкращий воротар: Робен Ріссе (Ланс).
- Автор найкращого голу: Усман Дембеле (ПСЖ).
- Найкращі арбітри: Жером Брізар (головний) та Хюсейн Оджак (асистент).
- Також було сформовано символічну збірну сезону:
Ліга 2
- Найкращий гравець: Зуріко Давіташвілі (Сент-Етьєн).
- Найкращий тренер: Стефан Дюмон (Труа).
- Найкращий воротар: Кентен Браат.
- Автор найкращого голу: Дам Геє (Ле-Ман).
- Найкращі арбітри: Александр Перро-Нієль (головний) та Фредерік Ебрар (асистент).
- Тут аналогічно було створено символічну збірну із гравців другого дивізіону Франції.
Жіночий чемпіонат (Аркема Прем'єр-ліга)
- Найкраща гравчиня: Мелші Дюморне (Ліон).
- Найкраща молода гравчиня: Жюстін Руке (Монпельє).
- Найкраща воротарка: Мілен Шавас.
- У жіночому чемпіонаті також було визначено символічну збірну:
Окремо було відзначено нагородою найкращого французького легіонера півзахисника Баварії Майкла Олісе. Він випередив у цій номінації зіркового нападника мадридського Реала Кіліана Мбаппе. Також вручено нагороду за громадянську позицію Дідьє Дрогба.
Нагадаємо, напередодні у 33 турі Ліги 1, ПСЖ з Іллею Забарним у складі обіграв Брест з рахунком 1:0, а Ліон Романа Яремчука на виїзді поступився Тулузі з рахунком 1:2.