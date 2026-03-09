Мбаппе повернувся до тренувань із основною командою Реала після обстеження коліна в Парижі

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе близький до повернення на поле після травми.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, французький форвард вже провів тренування разом із основною командою.

Футболіст приєднався до занять після медичних обстежень коліна, які він проходив у Парижі минулого тижня. Попри повернення до тренувального процесу, участь Мбаппе у найближчих матчах залишається під питанням.

Очікується, що форвард точно пропустить перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. Також існує ризик, що він не зможе зіграти і в матчі-відповіді в Англії.

У поточному сезоні-2025/26 Мбаппе взяв участь у 33-х матчах Реала, у яких забив 38 голів та віддав 6 асистів. Востаннє Кіліан оформлював м'ячі у ворота суперника ще 8 лютого, коли "Королівський клуб" переміг Валенсію 2:0 у межах Ла Ліги.

Раніше повідомлялось, що "Королівський клуб" також втратив Родріго, у якого розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Через цю жахливу травму бразилець пропустить ЧС-2026.