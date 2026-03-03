Зірковий вінгер Реала вибув на 6-7 місяців через травму коліна

Зірковий вінгер мадридського Реала та збірної Бразилії Родріго Гоес отримав важку травму коліна.

Про це повідомляє Marca.

За їхньою інформацією, йдеться про розрив передньої хрестоподібної зв'язки. За прогнозами лікарів, відновлення Родріго займе 6-7 місяців. Це означає, що він не лише не зіграє до кінця поточного клубного сезону, а й не допоможе збірній Бразилії на чемпіонаті світу 2026 року.

У поточному сезоні на рахунку Родріго 3 голи та 6 асистів у 27 матчах за Реал у всіх турнірах. Трансферна вартість 25-річного бразильця оцінюється в 60 мільйонів євро, контракт із Реалом діє до літа 2028 року.

У лютому повідомлялося про те, що Кіліан Мбаппе вимагає від керівництва Реала продати Родріго та Вінісіуса Жуніора.