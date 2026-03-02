Реал розкрив діагноз травми Мбаппе: нападник обурений роботою клубних лікарів

Мадридський Реал оприлюднив діагноз травми французького нападника Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє сайт "вершкових".

За результатами медичного обстеження, у провідного гравця "Королівського клубу" було діагностовано розтягнення зв'язок лівого коліна.

Зазначалось, що француз хоче уникнути операції, тому буде заліковувати ушкодження консервативними методами лікування. Наразі невідомо, скільки ще Кіліан пробуде поза межами офіційних матчів. Мбаппе хоче виступити на чемпіонаті світу-2026, тому усіляко намагається уникнути хірургічного втручання, яке позбавить його шансу виступи на Мундіалі.

Раніше іспанське видання Marca інформувало, що Мбаппе обурени роботою лікарів Реала та поїхав до Франції на обстеження. Нападника не влаштовував той факт, що протягом трьох місяців медики мадридського гранда не змогли залікувати його дискомфорт у лівому коліні.

27-річний форвард вже пропустив матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти Бенфіки, у якому Реал здобув перемогу 2:1, вийшовши до наступного раунду єврокубкового турніру.

Повідомлялось, що через ушкодження Мбаппе може пропустити дві гри Ла Ліги та матч 1/8 фіналу ЛЧ, де "вершкові" знову зіграють проти Манчестер Сіті (11-го та 17-го березня).