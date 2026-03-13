Захисник Реала отримав чергову травму

Мадридський Реал повідомив про травму у лівого захисника Ферлана Менді.

Про це інформує сайт "вершкових".

У французького футболіста діагностовано м'язове пошкодження двоголового м'яза стегна правої ноги.

У "Королівському клубі" не стали називати термін відновлення флангового оборонця. Француз поповнив лазарет команди, у якому вже присутні Кіліан Мбаппе, Джуд Беллінгем, Родріго та інші.

У поточному сезоні-2025/26 Менді взяв участь у 5-ти іграх іспанського гранда, у яких не відзначився результативними діями. Це вже далеко не перша травма Ферлана у цьому сезоні.

Нагадаємо, що Менді відіграв один тайм у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якому Реал розгромив англійський Манчестер Сіті 3:0 завдяки хеттрику капітана команди Федеріко Вальверде.

Додамо, що наступний поєдинок команда Альваро Арбелоа проведе у суботу, 14 березня, вдома проти Ельче. Початок зустрічі Ла Ліги – о 22:00 (за Києвом).