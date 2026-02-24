Реал втратив Мбаппе на декілька матчів – ЗМІ

Мадридський Реал ризикує втратити на декілька поєдинків свого ключового форварда Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє L'Equipe.

Француз достроково закінчив передматчеве тренування напередодні другої зустрічі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти лісабонської Бенфіки, яка відбудеться 25 лютого (о 22:00 за Києвом). Нагадаємо, що перша гра закінчилась мінімальною перемогою "вершкових" 1:0 завдяки результативному удару Вінісіуса Жуніора.

За інформацією видання, 27-річний нападник травмував коліно. У мадридському клубі вважають, що це ушкодження вибило Мбаппе з ігрового ритму на декілька ігор.

Мова йде не лише про матч-відповідь проти "орлів" у єврокубках, а й про дві гри іспанської Ла Ліги – проти Хетафе (2 березня) та Сельти (7 березня). Також під питанням його участь у поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ-2025/26, якщо Реал проб'ється у цю стадію.

Відзначимо, що у поточному сезоні-2025/26 Мбаппе взяв участь у 33-х матчах Реала, у яких забив 38 голів та віддав 6 асистів. Востаннє Кіліан оформлював м'ячі у ворота суперника ще 8 лютого, коли "Королівський клуб" переміг Валенсію 2:0 у рамках Ла Ліги.