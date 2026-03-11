Арсенал врятувався від поразки у грі з Баєром: результати матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 11 березня, відбулись матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу-2025/26.

Ігрову програму відкрило протистояння у Леверкузені, де місцевий Баєр зіграв внічию з Арсеналом. Господарі вийшли вперед на старті другої половини гри, коли Роберт Андріх головою замкнув передачу з кутового. "Каноніри" врятувались від виїзної поразки лише завдяки пенальті, яке на 89-й хвилині реалізував Кай Гаверц.

Ліга чемпіонів-2025/26. 1/8 фіналу

Перші матчі, 11 березня

Баєр Леверкузен – Арсенал 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 46 Андріх, 1:1 – 89 Гаверц (пен)

22:00 Буде/Глімт – Спортинг

22:00 ПСЖ – Челсі

22:00 Реал Мадрид – Манчестер Сіті

Нагадаємо, напередодні Ліверпуль сенсаційно поступився Галатасараю, а Барселона врятувалась від фіаско у матчі з Ньюкаслом.