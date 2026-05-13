Він завжди викладався на 100%: Арбелоа став на захист Мбаппе після критики від фанатів та преси

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа виступив на захист нападника Кіліана Мбаппе на тлі критики з боку частини вболівальників та журналістів.

Його слова з пресконференції цитує L'Equipe.

"Як мадридіста, перш ніж Мбаппе стане тренером, я б хотів бачити, як він продовжує робити те, що вміє найкраще: забивати голи. Він завжди викладався на 100%, інакше він не був би там, де він є зараз".

Також Арбелоа оцінив шанси Мбаппе зіграти в майбутній грі проти Ов'єдо 14 травня.

"Чи зіграє Мбаппе проти Ов'єдо? Побачимо, чи завершить він тренування у середу. Він зміг завершити тренування у вівторок. Тож якщо він буде доступний, він точно отримає ігровий час, щоб продовжувати демонструвати свою відданість нашому клубу та зіграти у трьох матчах, що залишилися, незважаючи на чотири жовті картки".

Окрему увагу на пресконференції приділили питанню про загальну кризу в стані мадридців, яка стала предметом обговорень після висловлювань президента Флорентіно Переса. Арбелоа відкинув припущення про те, що клуб досяг дна, висловивши подив такими оцінками.

"Досягнув дна? Мені бракує слів. Чого ж тоді досягають інші клуби? Жоден клуб не може вигравати Лігу чемпіонів та Ла Лігу щороку. Я не розумію, чому люди говорять про інституційну нестабільність, розділену команду... Реал Мадрид дуже давно робить все правильно. Це здоровий, добре керований клуб з чудовими гравцями. Я впевнений, що цього літа клуб проведе необхідний аналіз, щоб зміцнити команду, і що Мадрид повернеться сильнішим", – підсумував він.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе відмовляється грати за мадридський Реал у заключних матчах поточного клубного сезону.