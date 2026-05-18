Шевченко відреагував на переїзд Мальдери в Україну: Це смілива людина
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко висловився про бажання нового головного тренера збірної Андреа Мальдери переїхати в Україну.
Про це він розповів на пресконференції.
Італійський наставник зупинив свій вибір на Львові.
"Підкреслю той факт, що для того, щоб тренувати збірну України сьогодні ти повинен бути сміливим. І факт того, що Андреа прийняв для себе рішення жити в Україні, платити податки тут – я думаю, це смілива людина", – відповів Шевченко.
Новий наставник збірної вже звернувся до уболівальників українською мовою.
Також Мальдера визначився із своїм тренерським штабом та заявкою "синьо-жовтих" на найближчі товариські ігри проти Польщі (31 травня) та Данії (7 червня).
Раніше Шевченко назвав ціль нового тренерського штабу.