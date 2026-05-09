
Шевченко підтримав Судакова, який втратив місце у складі Бенфіки

Сергій Шаховець — 9 травня 2026, 11:27
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко висловився про гравців Бенфіки Георгія Судакова та Анатолія Трубіна.

Слова функціонера цитує OJOGO.

Шевченко висловив сподівання, що обидва українці будуть важливими гравцями в Бенфіці, адже це потрібно для збірної. Особливо це стосується Судакова, який втратив місце в основі "орлів".

"Трубін був неймовірним, коли забив гол на останній секунді, вивівши Бенфіку до наступного раунду Ліги чемпіонів. Таке в футболі майже не буває. Воротар, який на останній секунді забиває такий гол. Я дуже пишаюся ним.

Судаков мав довший період адаптації, ніж Трубін, але він дуже талановитий. І, що ще важливіше, він чудова людина. Він багато працює. Я впевнений, що він отримає свій шанс у Бенфіці, щоб довести, що є великим гравцем", – сказав Шевченко.

Нагадаємо, що у поточному сезоні Трубін зіграв за Бенфіку 48 матчів у всіх турнірах. Голкіпер пропустив 40 м'ячів, а у 21-му поєдинку зберіг ворота "сухими".

Судаков приєднався до "орлів" наприкінці серпня 2025 року. Півзахисник провів 36 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 5 асистів. В останніх чотирьох поєдинках чемпіонату Португалії Судаков залишався на лаві запасних.

Раніше повідомлялося, що влітку Бенфіка може попрощатися із Судаковим, у послугах якого зацікавлені клуби з Іспанії, Туреччини та Саудівської Аравії.

