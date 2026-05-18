Мальдера українською звернувся до фанатів після призначення тренером збірної

У понеділок, 18 травня, Андреа Мальдера був представлений головним тренером збірної України, після чого звернувся до фанатів.

Його слова передає УАФ.

Італійський спеціаліст зробив заяву українською мовою. Він сказав, що зробить усе, аби вболівальники пишались "синьо-жовтими".

"Добрий день! Я дуже радий бути тут. Для мене честь очолити збірну. Я зроблю все для України. Слава Україні", – сказав фахівець.

Зазначимо, що Андреа Мальдера раніше працював у тренерському штабі збірної України, коли її очолював Андрій Шевченко. Після того він був помічником Роберто Де Дзербі у Брайтоні та Марселі.

Італієць став першим іноземним наставником "синьо-жовтих". Він змінив на цій посаді Сергія Реброва.