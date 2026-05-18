Мальдера розповів про переїзд в Україну після призначення у збірну: Ніхто з УАФ на мене не тиснув

Новий головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера назвав місто, у якому облаштується після призначення до керма національної команди.

Про це він розповів на пресконференції.

Італійський спеціаліст обрав Львів та запевнив, що таке рішення щодо переїзду було виключно його особистою ініціативою.

"Це було моє рішення. Разом із представниками федерації ми оцінювали різні варіанти, як це може бути, в якому місті. Ми зупинилися на місті Львів. У такий специфічний для України момент ця роль несе велику відповідальність", – сказав Мальдера.

Наставник "синьо-жовтих" додав, що тепер хоче зробити свій внесок і допомогти людям, які 5 років тому зробили для нього дуже багато.

Зазначимо, що Мальдера раніше працював у тренерському штабі збірної України, коли її очолював Андрій Шевченко. Після того він був помічником Роберто Де Дзербі у Брайтоні та Марселі.

Італійський фахівець розповів, що разом із ним в Україну переїде жити його дружина.

"У мене багато друзів в Україні, і я хотів би робити все, що потрібно та можливо. Моя дружина переїде зі мною, вона візьме з собою собаку. Ми будемо спілкуватися з дітьми щовечора. Але це життя і це моє рішення. Варто зазначити, що ніхто з УАФ на мене не тиснув" – відповів коуч української збірної.

Також визначився тренерський штаб, який допомагатиме Мальдері, який став першим іноземним тренером на чолі "синьо-жовтих", у національній команді.

Дебютний поєдинок у статусі головного тренера Мальдера проведе 31 травня. Суперником "синьо-жовтих" стане національна команда Польщі. А вже 7 червня Україна зіграє проти Данії. Відома заявка української збірної на ці дві гри.