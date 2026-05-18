Мальдера – про призначення у збірну України: У мене були інші варіанти

Новий головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера, якого презентували у понеділок, 18 травня, висловився про своє призначення до керма національної команди.

Про це він розповів на пресконференції.

Італієць став першим іноземним наставником "синьо-жовтих". Він змінив на цій посаді Сергія Реброва.

55-річний спеціаліст символічно очолив "синьо-жовтих" у свій день народження.

"Я надзвичайно щасливий бути тут. І надзвичайно щасливий взяти на себе ту велику відповідальність. Це вперше для мене, коли я став головним тренером команди. Я відчуваю надзвичайні емоції та надзвичайну відповідальність, що сповнюють мене. У мене були інші варіанти, проте коли я отримав саме цю пропозицію, то в мене не було жодних сумнівів, і я надзвичайно вдячний за це", – сказав Мальдера.

На спілкуванні з журналістами було оголошено заявку української команди на товариські матчі проти Польщі (31 травня) та Данії (7 червня). Вперше за довгий час у неї повернувся лідер Динамо Київ Андрій Ярмоленко.

Додамо, що також визначився тренерський штаб, який допомагатиме Мальдері у національній команді.