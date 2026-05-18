Шевченко анонсував збір національної команди в Україні

Президент УАФ Андрій Шевченко повідомив, що перший тренувальний збір під керівництвом Андреа Мальдери національна збірна проведе в Україні.

Про це фахівець розповів на пресконференції присвячений призначенню нового головного тренера.

"У наших планах дуже важливо зробити так, щоб уболівальники більше були зі збірною України.

Тому перший збір, який ми плануємо зробити під керівництвом головного тренера, який буде проходити в Україні. І за можливості ми будемо дивитися, щоб робити більше таких зборів. Будуть зроблені акції для наших уболівальників, щоб ще більше зблизити збірну з фанатами", – сказав Шевченко.