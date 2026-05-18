Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шевченко анонсував збір національної команди в Україні

Олександр Булава — 18 травня 2026, 13:17
Шевченко анонсував збір національної команди в Україні
Андрій Шевченко
УАФ

Президент УАФ Андрій Шевченко повідомив, що перший тренувальний збір під керівництвом Андреа Мальдери національна збірна проведе в Україні.

Про це фахівець розповів на пресконференції присвячений призначенню нового головного тренера.

"У наших планах дуже важливо зробити так, щоб уболівальники більше були зі збірною України.

Тому перший збір, який ми плануємо зробити під керівництвом головного тренера, який буде проходити в Україні. І за можливості ми будемо дивитися, щоб робити більше таких зборів. Будуть зроблені акції для наших уболівальників, щоб ще більше зблизити збірну з фанатами", – сказав Шевченко.

Напередодні новий головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера оголосила заявку команди на товариські матчі проти Польщі та Данії.

Читайте також :
Відео Фото Мальдера – новий тренер збірної України: культова футбольна родина, робота з Шевченком та татуювання з тризубом

Нагадаємо, що товариські ігри проти Польщі та Данії заплановані на 31 травня (18:30 за київським часом) та 7 червня (19:30).

Збірна України з футболу Українська асоціація футболу (УАФ) Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

Мальдера – новий тренер збірної України: культова футбольна родина, робота з Шевченком та татуювання з тризубом
Це питання одного сезону: гендиректор Шахтаря анонсував зміни в форматі УПЛ
Шевченко підтримав Судакова, який втратив місце у складі Бенфіки
УАФ та Хорватський футбольний союз підписали угоду про співпрацю
Допомога Андрію Шевченку. Хто заслуговує стати тренером збірної України?

Останні новини