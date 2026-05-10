Це питання одного сезону: гендиректор Шахтаря анонсував зміни в форматі УПЛ

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін анонсував зміни в форматі чемпіонату України, які, на його думку, мають покращити рівень українського футболу.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Я багато разів розмовляв з Андрієм Шевченком щодо формату чемпіонату і того, як підвищити його конкурентоздатність. Вони це розуміють. Більше того, сподіваюся, найближчим часом будуть певні зміни, які покращать рівень нашого чемпіонату.



Думаю, це питання одного сезону. Ми повинні діяти швидко, бо просто втрачаємо час, а разом із ним – рейтинг і обличчя нашого футболу. Сьогодні це всі розуміють: УПЛ, УАФ, клуби. Тому потрібно рухатися швидко. Думаю, в УАФ уже є певні ідеї, і найближчим часом ці зміни відбудуться", – сказав Палкін.