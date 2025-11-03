Полісся та Металіст 1925 зіграють в центральному матчі дня, ЛНЗ прийматиме Карпати в УПЛ

Сьогодні, 3 листопада, відбудуться два останні матчі 11-го туру Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

О 15:30 за київським часом черкаський ЛНЗ розпочне матч з львівськими Карпатами. В ЛНЗ зараз чудова можливість обігнати Динамо на 3 очки та закріпитися на другому місці. Карпатам теж необхідні бали, адже команда перебуває прямо над зоною перехідних матчів.

А вже о 18:00 Полісся в Житомирі прийматиме Металіст 1925. Обидві команди перебувають серед лідерів чемпіонату і є серйозними претендентами на єврокубки. У житомирців 5 місце та 19 очок, а Металіст 1925 має 16 балів та йде шостим.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

11 тур, 3 листопада

15:30 ЛНЗ – Карпати

18:00 Полісся – Металіст 1925

Турнірна таблиця УПЛ

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що 11 тур УПЛ стартував матчем, у якому Кудрівка мінімально обіграла Оболонь. Також Верес у матчі з двома пенальті дотиснув Епіцентр, Кривбас розписав бойову нічию з Полтавою, а Колос вирвав нічию в Олександрії.

Напередодні Зоря мінімально обіграла Рух, але головним матчем стало Класичне, в якому Шахтар переміг Динамо.