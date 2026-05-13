Семеро гравців та троє співробітників СК Полтава отруїлися напередодні матчу проти ЛНЗ

Олексій Мурзак — 13 травня 2026, 21:17
Одразу 7 гравців та троє працівників клубу СК Полтава отруїлися напередодні матчу проти ЛНЗ в межах 28 туру УПЛ.

Про це у коментарі УПЛ ТБ повідомив наставник клубу Павло Матвійченко.

"Не хотів про це говорити, але ж у нас 7 чоловік... Було отруєння. Сьогодні вийшли хлопці, які більш-менш могли грати. Але ще лікар, адміністратор та масажист у нас захворіли. 10 чоловік, на жаль. Отруєння було.

Я не хочу виправдовуватися, бо в нас є гравці, і ми розуміли, що вони вийдуть і будуть виконувати те, що ми хочемо, але, на жаль, швидкий гол ЛНЗ нам не допоміг", – сказав тренер.

Нагадаємо, Полтава зазнали поразки від ЛНЗ з рахунком 0:2.

