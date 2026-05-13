УПЛ перенесла на іншу дату два матчі 29 туру

Дирекція Української Прем'єр-ліги перенесла два матчі 29 туру чемпіонату на іншу дату.

Йдеться про зустрічі Зоря – Полісся та Кудрівка – ЛНЗ, які мали відбутися 16 травня.

Новою датою стало 18 травня, обидва протистояння відбудуться о 13:00 за київським часом.

Як зазначила пресслужба Полісся, причиною такого рішення стало те, що у середу, 13 травня, свій поєдинок через тривалу повітряну тривогу не змогли зіграти Кудрівка та Рух. Цю зустріч УПЛ вирішила перенести на 14 травня.

"Керуючись вищенаведенною інформацією дирекція Прем'єр-ліги змінила дати та час початку двох матчів 29-го туру: Зоря – Полісся та Кудрівка – ЛНЗ", – йдеться у заяві клубу.

Напередодні також були затверджені дати та час початку матчів заключного, 30-го туру першості.