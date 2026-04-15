Не тільки Данія: ЗМІ назвали другого потенційного спаринг-партнера збірної України
Влітку національна збірна України проведе два контрольних матчі.
Попередньо, спаринги призначено на 3-те та 7 червня, інформує UA-Футбол.
Як повідомлялось раніше, одним із суперників "синьо-жовтих" буде збірна Данії, з якою українці зустрінуться 7-го числа.
А ось перший спаринг-партнер остаточно ще не визначився. Водночас за інформацією джерела, у списку претендентів збірні Трінідаду і Тобаго, Чилі, Анголи та Іраку.
Наразі невідомо, хто керуватиме синьо-жовтою командою у червні. Нинішнім наставником залишається Сергій Ребров, у якого є чинний контракт зі збірною до кінця липня 2026-го.
Після переможної зустрічі проти Албанії (1:0) Ребров емоційно відреагував на запитання про своє майбутнє у збірній, не ставши нічого підтверджувати чи спростовувати з приводу чуток своєї долі у національній команді.
У ЗМІ називають декілька кандидатів на заміну Реброву. Мирон Маркевич та Руслан Ротань вже відреагували на свої ймовірні запрошення до національної команди.