Наш козак: зірковий легіонер Шахтаря приміряв на себе футболку збірної України

Богдан Войченко — 13 квітня 2026, 01:30
Поки одні легіонери лише звикають до українського футболу, інші вже повністю занурюються в атмосферу, і навіть приміряють кольори національної команди.

Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко поділився у соцмережах атмосферним кадром із партнером по команді Лассіна Траоре.

Читайте також :
Відео Пристрасне виконання гімну: юний хлопець розсмішив пілотів Формули-1 під час Гран-прі в Баку

На фото легіонер із Буркіна-Фасо постав у незвичному для себе образі, а саме в іменній футболці збірної України. Поруч із ним опинився Юхим Конопля, що лише додало символізму моменту.

"Наш козак", – підписав фото Артем.

Нагадаємо, напередодні нападник донецького Шахтаря висловив своє ставлення до України.

Раніше Траоре розповів про вивчення українського гімну.

