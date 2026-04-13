Наш козак: зірковий легіонер Шахтаря приміряв на себе футболку збірної України

Поки одні легіонери лише звикають до українського футболу, інші вже повністю занурюються в атмосферу, і навіть приміряють кольори національної команди.

Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко поділився у соцмережах атмосферним кадром із партнером по команді Лассіна Траоре.

На фото легіонер із Буркіна-Фасо постав у незвичному для себе образі, а саме в іменній футболці збірної України. Поруч із ним опинився Юхим Конопля, що лише додало символізму моменту.

"Наш козак", – підписав фото Артем.

Нагадаємо, напередодні нападник донецького Шахтаря висловив своє ставлення до України.

Раніше Траоре розповів про вивчення українського гімну.