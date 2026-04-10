Збірна України розглядає варіант проведення зборів у Львові

Керівництво Української асоціації футболу розпочало планування наступних зборів збірної України перед червневими товариськими матчами.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Національна команда вперше з початку повномасштабного вторгнення може провести підготовку в Україні. За інформацією джерела, йдеться про підготовчий період напередодні червневих товариських матчів (один із них, швидше за все, проти Данії).

Базою для "синьо-жовтих" скоріш за все, буде рекреаційний 5-зірковий комплекс Emily Resort у Львові.

Нагадаємо, Україна у півфінальному поєдинку плейоф відбору на ЧС-2026 провально програла Швеції 1:3.

Наразі невідомо, хто керуватиме синьо-жовтою командою у червні. Нинішнім наставником залишається Сергій Ребров, у якого є чинний контракт зі збірною до кінця липня 2026-го.

Після переможної зустрічі проти Албанії (1:0) Ребров емоційно відреагував на запитання про своє майбутнє у збірній, не ставши нічого підтверджувати чи спростовувати з приводу чуток своєї долі у національній команді.

У ЗМІ називають декілька кандидатів на заміну Реброву. Мирон Маркевич та Руслан Ротань вже відреагували на свої ймовірні запрошення до національної команди.