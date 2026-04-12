Головний тренер Нефтчі Юрій Вернидуб відреагував на чутки про можливе запрошення у збірну України замість Сергія Реброва.

Його слова передає Azerisport.

"Протягом останніх місяців я не спілкувався з жодним журналістом з України. Те, що пишуть, не пов'язано зі мною. Що стосується збірної, про це вже давно йдуть розмови. Мені ніхто не дзвонив. Там пишуть про 8-10 осіб, можливо, хтось і моє ім'я вписав. Якби було щось серйозне, мені б зателефонували.

Зараз у мене одна мета – це Нефтчі. Я думаю про те, щоб вирішити поставлені завдання. Вийде чи ні – покаже час. Якщо я взяв цю відповідальність, то підемо до кінця. Ви бачите, який шлях ми вже подолали. Я дякую футболістам, що вони працюють над собою і демонструють професіоналізм на тренуваннях.

Також дякую керівництву клубу. Вони теж дають футболістам велику мотивацію та підтримку. Коли керівництво і команда єдині – це велика сила", – розповів Вернидуб.