Ребров: Не дуже хотів Угорщину, але будемо грати

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив результати жеребкування Ліги націй-2026/27.

Про це наставник розповів у коментарі УАФ.

Суперниками "синьо-жовтих" стали національні команди Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.

"Я думаю, усі команди були сильні. На жаль, знову граємо проти Грузії. Але я вважаю, що група рівна – потрібно готуватися та грати. Найнеприємніший суперник? Я не дуже хотів Угорщину, але будемо грати і буде принципова гра", – сказав Ребров.

Матчі групового етапу Ліги націй відбудуться у період з 24 вересня по 17 листопада 2026 року. Поєдинки плейоф зіграють у березні та червні 2027 року.

Нагадаємо, минулий сезон збірна України завершила на другому місці у групі E, а у стикових матчах за право грати в Дивізіоні А поступилась Бельгії – 3:1 та 0:3.

Наступний поєдинок Україна проведе 26 березня проти збірної Швеції в раунді плейоф відбору на ЧС-2026. Для потрапляння на світову першість потрібно здолати шведів і переможця пари Польща – Албанія.