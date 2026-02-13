Кварцяний оцінив перспективи збірної України в Лізі націй

Віталій Кварцяний прокоментував результат жеребкування Ліги націй-2026/2027, де своїх суперників у Лізі В дізналася й збірна України з футболу.

Його слова цитує Sport.ua.

Ними стали національні команди Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Іменитий український тренер заявив, що "синьо-жовтим" дістались опоненти середнього рівня.

Фахівець вважає, що найбільшу загрозу нестимуть угорці, які є харизматичною та непоступливою командою. Натомість грузинів він вважає аутсайдерами квартету.

"Угорщина тільки в останній момент не змогла пробитися у стикові матчі відбірного турніру ЧС-2026. З ними однозначно просто не буде. Схожий силовий стиль гри й у Північної Ірландії, яка рубається з першої та до останньої хвилини. А ось що стосується Грузії, то, якщо не буде Кварацхелії, то там ні з ким грати. На мій погляд, грузини не становитимуть для нашої збірної непереборної перешкоди. У них свого часу був сплеск у результатах, але досить подивитися на відбірний турнір чемпіонату світу, в якому підопічні Віллі Саньоля один раз виграли й у п'яти матчах програли. В очному протистоянні проти збірної України в минулому розіграші Ліги націй грузини доставляли нам проблеми, але відчувалося, що суперник грав на жилах, і що довго не може тримати свій рівень. Вони технічні, нестандартні. Можуть вистрілити, але тоді це буде стрибок вище голови", – сказав Кварцяний.

Експерт додав, що всі команди здатні нав'язати боротьбу Україні, проте саме підопічних Сергія Реброва він вважає фаворитами групи.

"Я не скажу, що з кимось буде легко, а з кимось буде важко. Всі суперники у нас не стоячі, вони будуть намагатися бігати день і ніч, щоб домогтися результату. І все ж, за класом і гармонійністю футболістів, які на сьогодні є кандидатами до збірної, наша команда має перевагу перед опонентами. Якщо восени всі наші футболісти будуть у строю та перебуватимуть у гарному функціональному стані, то "синьо-жовті" цілком можуть вийти до вищого дивізіону Ліги націй безпосередньо з першого місця", – підсумував фахівець.

Нагадаємо, що минулий сезон Ліги націй збірна України завершила на другому місці у групі E, а у стикових матчах за право грати в Дивізіоні А поступилась Бельгії – 3:1 та 0:3.

Наступний поєдинок "синьо-жовті" проведуть 26 березня проти збірної Швеції в раунді плейоф відбору на ЧС-2026. Для потрапляння на світову першість потрібно здолати шведів і переможця пари Польща – Албанія.