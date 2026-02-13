Команди приблизно рівні, – Маркевич оцінив жеребкування Ліги націй для збірної України

Легендарний наставник Мирон Маркевич висловився про результат жеребкування Ліги націй для збірної України з футболу.

Своєю думкою він поділився у коментарі Meta.

За словами колишнього тренера львівських Карпат, у групі України команди є приблизно рівними. Маркевич впевнений, що боротьба у квартеті 2 Дивізіону В буде серйозною, тому інтрига щодо розподілу місць триматиметься до останнього туру.

"Останнім часом Угорщина і Грузія підняли свій рейтинг непоганими результатами, правда, тільки на чемпіонат світу вони не потрапили. А Північна Ірландія – це бійцівська команда і просто так вони ніколи не здаються. Втім, незважаючи на те, що я сказав, що суперники приблизно рівні, у України непогані шанси на прямий вихід з групи. Цікава гра буде з Угорщиною, з якою ми не зустрічалися 23 роки. Природно, що у них лідер – універсал з Ліверпуля Домінік Собослаї, який практично незамінний в англійській команді", – сказав Маркевич.

Також 75-річний фахівець пригадав нещодавню зустріч "синьо-жовтих" проти Грузії у Лізі націй, де команді Сергія Реброва було непросто.

Нагадаємо, що у сезоні ЛН-2024/25 Україна та Грузія зустрічались двічі. Перша гра закінчилась мінімальною перемогою українців 1:0. Єдиний та переможний гол забив Михайло Мудрик, який продовжує бути усуненим від футболу через допінг.

У другій лобовій зустрічі була нічия 1:1. Загалом ці національні командиграли між собою 11 разів: 7 звитяг України проти 4-х нічиїх.

Маркевич також додав, що підопічним Реброва буде дуже складно протистояти Північній Ірландії на полі суперника.

Відзначимо, що "синьо-жовті" у своїй історії двічі грали проти Угорщини (дві поразки) та 6 разів проти Північної Ірландії (3 перемоги, 2 мирові та 1 фіаско).

Матчі групового етапу Ліги націй відбудуться з 24 вересня по 17 листопада 2026 року. Поєдинки плейоф зіграють у березні та червні наступного 2027-го.

У попередньому сезоні українська збірна не пробилась до Дивізіону А через провальні стикові поєдинки проти Бельгії (3:1 та 0:3).