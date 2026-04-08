За день до гри, сказав дружині, що буду грати: Сарапій розповів про дебют за збірну України

Центральний захисник збірної України Едуард Сарапій сказав, що прагнув дебютувати за національну команду, тому був радий грати у товариському матчі проти Албанії (1:0 – на користь "синьо-жовтих").

Його слова передає Український футбол.

"Я був дуже задоволений та щасливий, тому що дуже цього прагнув. Ще напередодні гри, за день до матчу, сказав дружині, що буду грати. Тож це був дійсно важливий момент для мене".

24-річний гравець житомирського Полісся сказав, що у війти ритм гри було не складно.

"У ритм гри увійти було не складно. Десь були невеликі сумніви, тому що ми вийшли незіграним складом. Як казав Сергій Станіславович, таким складом ми ще не грали. Тому були певні побоювання. Але коли почалася гра, перші дотики до м'яча, перша виграна боротьба – усе стало на свої місця".

За словами Сарапія, він переглядав моменти своїх помилок у матчі з Албанією.

"Я дивлюся тільки на свої помилки. У грі був момент, коли я трохи проґавив нападника, коли він побіг за спину. Я його передивлявся – думав, чи міг зробити краще в тому моменті. Також переглядав епізоди при подачах – коли дієш проти нападника. Такі чисто захисні моменти".

Також він розповів хто з гравців збірної найбільше допоміг адаптуватися в перші дні перебування в команді.

"Напевно, Віталій Миколенко, тому що ми знаємо один одного з дитинства – знаємо сім'ї один одного, разом жили на базі. Він був одним із перших, хто допоміг. А зараз уже багато гравців, з ким я грав в одному клубі – наприклад, Олександр Піхальонок та Олександр Сваток, тому адаптація пройшла дуже добре".

Нагадаємо, що захисник Полісся був терміново викликаний в табір збірної України через травму Максима Таловєрова.

Півфінальний матч відбору на ЧС-2026 проти Швеції (1:3) Сарапій просидів на лаві запасних. Проте в товариській зустрічі з Албанією (1:0) Сергій Ребров довірив Едуарду місце в центрі захисту, поставивши його в пару до Іллі Забарного.