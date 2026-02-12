Визначились суперники збірної України у Лізі націй
Сьогодні, 12 лютого, у Брюсселі відбулось жеребкування групового етапу футбольної Ліги націй-2026/27.
Збірна України виступатиме в Лізі В і під час жеребкування була сіяна з другого кошика. Суперниками "синьо-жовтих" стали національні команди Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.
Ліга націй-2026/27
Дивізіон А
Група 1: Франція, Італія, Бельгія, Туреччина
Група 2: Німеччина, Нідерланди, Сербія, Греція
Група 3: Іспанія, Хорватія, Англія, Чехія
Група 4: Португалія, Данія, Норвегія, Уельс
Дивізіон В
Група 1: Шотландія, Швейцарія, Словенія, Північна Македонія
Група 2: Угорщина, Україна, Грузія, Північна Ірландія
Група 3: Ізраїль, Австрія, Ірландія, Косово
Група 4: Польща, Боснія і Герцеговина, Швеція
Дивізіон С
Група 1: Албанія, Фінляндія, Білорусь, Сан-Марино
Група 2: Чорногорія, Вірменія, Кіпр, Латвія або Гібралтар
Група 3: Казахстан, Словаччина, Фарерські острови, Молдова
Група 4: Ісландія, Болгарія, Естонія, Люксембург або Мальта
Дивізіон D
Група 1: Гібралтар або Латвія, Мальта або Люксембург, Андорра
Група 2: Литва, Азербайджан, Ліхтенштейн
Матчі групового етапу Ліги націй відбудуться у період з 24 вересня по 17 листопада 2026 року. Поєдинки плейоф зіграють у березні та червні 2027 року.
Нагадаємо, минулий сезон збірна України завершила на другому місці у групі E, а у стикових матчах за право грати в Дивізіоні А поступилась Бельгії – 3:1 та 0:3.
Головний тренер "жовто-синіх" Сергій Ребров згодом заявив, що Ліга націй – більше товариський турнір.
Наступний поєдинок Україна проведе 26 березня проти збірної Швеції в раунді плейоф відбору на ЧС-2026. Для потрапляння на світову першість потрібно здолати шведів і переможця пари Польща – Албанія.