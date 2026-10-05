Друга поразка поспіль: Україна поступилася Угорщині у 4 турі Ліги націй

Збірна України програла Угорщині у матчі четвертого туру Ліги націй УЄФА-2026/27, що відбувся 5 жовтня у Трнаві.

Поєдинок завершився з рахунком 1:2.

Головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера здивував складом, випустивши в основі Ігоря Краснопіра та Владислава Велетня.

Стартові хвилини пройшли за ініціативи "синьо-жовтих". Уже на 11-й хвилині Олег Очеретько міг відкрити рахунок. Після його удару з меж штрафного майданчика м'яч влучив у поперечину, але не перетнув лінію воріт.

Згодом чудову нагоду змарнував Матвій Пономаренко, який пробив в один дотик. Втім, м'яч пролетів повз ворота.

До свистка на перерву підопічні Мальдери не змогли втілити свою перевагу в забитий м'яч. Угорці вдало діяли в захисті, а у воротах надійно зіграв голкіпер Балаж Тот.

Угорці зуміли перевернути хід зустрічі на початку другого тайму. Нападник "мадярів" Мілан Тот опинився на ударній позиції після пасу Віталіша та пробив повз Трубіна. Гості повели в рахунку.

Мальдера відреагував на пропущений м'яч замінами – на поле вийшли Хлань, Ванат і Яремчук. "Синьо-жовті" більше володіли м'ячем, але практично не створювали небезпечних моментів.

Надія на порятунок з'явилася на 83-й хвилині, коли Яремчук після подачі з кутового відновив паритет. Втім, ейфорія була недовгою. Угорці одразу знову вийшли вперед завдяки зусиллям Чінгера.

У підсумку Україна зазнала другої поспіль поразки в Лізі націй. Угорщина взяла реванш за поразку в Будапешті.

Ліга націй УЄФА

4-й тур, 5 жовтня

Ліга В2

Україна – Угорщина 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 52 М.Тот, 1:1 – 83 Яремчук, 1:2 – 85 Чінгер

Україна: Трубін, Михавко, Сарапій, Забарний, Крупський, Назарина (Варфоломеєв, 86), Очеретько (Піхальонок, 70), Велетень (Хлань, 60), Циганков, Краснопір (Ванат, 60), Пономаренко (Яремчук, 60).

Угорщина: Б.Тот, Віталіш, Чингер, Орбан, Ошват, Собослаї (Чонгвай, 87), Шефер (Р.Тот, 72), Надь, А.Тот (Суч, 62), Лукач (Юрек, 62), М.Тот (Салай, 72).

Попередження: Назарина, 20 – Лкач, 55, Р.Тот, 78

Нагадаємо, у трьох попередніх матчах турніру підопічні Андреа Мальдери перемогли Угорщину (1:0), а також зіграли внічию з Грузією (0:0) та поступилися Північній Ірландії (0:3).

Наступний поєдинок у Лізі націй збірна України проведе 14 листопада проти Північної Ірландії. Початок о 21:45 за київським часом.