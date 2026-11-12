Північна Ірландія – Україна: де та коли дивитися матч Ліги націй

У суботу, 14 листопада, відбудеться матч п'ятого туру Ліги націй-2026/27 між збірними Північної Ірландії та України з футболу.

Це протистояння ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO. Гра у Белфасті на стадіоні "Віндзор Парк" розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт" і в усіх "MEGOPACK". Окрім того, він буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах.

Зауважимо, що це буде восьме очне протистояння між командами. Перевагу мають "синьо-жовті" – три перемоги, по дві нічиї та поразки.

Востаннє вони перетинались на полі 2 жовтня. Зустріч першого кола завершилась із рахунком 3:0 на користь британців.

Нагадаємо, що Північна Ірландія є лідером групи в турнірній таблиці Ліги націй. Вона набрала вісім залікових балів, а Україна має у своєму активі чотири.