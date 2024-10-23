Рафінья оформив хеттрик у матчі ЛЧ проти Баварії

Вінгер каталонської Барселони Рафінья оформив хеттрик в матчі 3 туру Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти мюнхенської Баварії.

Третій гол бразилець забив на 56-й хвилині після шаленої передачі від Ламіна Ямала. Проте сам удар був не менш красивим.

Зауважимо, що перший гол гравець забив уже на 58-й секунді, а вдруге відзначився у кінцівці першого тайму. Наразі в матчі рахунок 4:1. Також по голу забили Роберт Левандовський та Гаррі Кейн.

Нагадаємо, пряма трансляція поєдинку доступна на медіасервісі MEGOGO. Перед матчем фанати Барселони бажали лідеру Реала смерті.

Зауважимо, що у заявку каталонського клубу вперше потрапив польський воротар Войцех Щенсний, якого підписали на заміну травмованому Марк-Андре тер Штегену.