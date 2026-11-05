Барселона продовжила контракт із капітаном
Рафінья
ФК Барселона
Зірковий форвард збірної Бразилії Рафінья Діас продовжив контракт із Барселоною.
Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Іспанії.
Нова угода каталонців із капітаном команди розрахована на чотири роки – до кінця червня 2030 року. Фінансові умови контракту не розголошуються.
Рафінья перейшов у Барселону з англійського Лідса влітку 2022 року за 58 мільйонів євро. 29-річний бразилець тричі став чемпіоном Іспанії з каталонцями.
Рафінья блискуче розпочав нинішній сезон, відзначившись 19 голами та 3 асистами в 13 матчах у всіх турнірах. Наразі трансферна вартість бразильського гравця оцінюється в 70 мільйонів євро.
Нагадаємо, у жовтні поточного року Рафінья пропустив два матчі Барселони через травму.