Лише в одному екземплярі: зірка Барселони отримав унікальний подарунок, пов’язаний із GTA 6

Вінгер Барселони Рафінья отримав незвичний подарунок від контентмейкерів Девіна та Ділана, які створюють відео про футбольні відеоігри, зокрема відкривають картки футболістів. Цього разу хлопці вирішили здивувати бразильську зірку особливим презентом.

Блогери вручили Рафіньї унікальний ігровий контролер із кастомними кнопками в стилі GTA 6. За їхніми словами, такий пристрій існує лише в одному екземплярі, тож футболіст став його ексклюзивним власником.

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Вибір подарунка був невипадковим, адже Рафінья захоплюється відеоіграми, а серед його улюблених — серія GTA. Саме тому розроблений спеціально для нього контролер став особливою несподіванкою.

Окремої уваги додає й те, що подарунок пов'язаний із майбутньою частиною культової франшизи. GTA VI має перенести гравців до вигаданого штату Леоніда, натхненного Флоридою.

Raphinha got a GTA 6 controller before GTA 6 came out 🤣🔥 https://t.co/BhEK141UUn — ESPN FC (@ESPNFC) October 23, 2026

Нагадаємо, реліз нової частини культової серії ігор GTA запланований на 19 листопада 2026 року.

Раніше повідомлялося, що дружина Рафіньї зробила чоловікові сюрприз мрії, подарувавши дім на колесах.