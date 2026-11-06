Рафінья висловився про своє суперництво із Ямалем за Золотий м'яч

Лідер каталонської Барселони Рафінья висловився про своє суперництво із Ламіном Ямалем за Золотий м'яч у наступних сезонах.

Слова форварда наводить журналіст Фабріціо Романо.

Як запевнив бразилець, він не сприймає свого одноклубника як суперника за індивідуальну нагороду та побажав йому досягати найвищих висот.

"Гадаю, він сказав би так само. Якщо він колись виграє Золотий м'яч, то я буду дуже радий цьому", – додав Рафінья.

🚨 Raphinha on if Lamine can be a rival for 2027 Ballon d’Or: “I don't see Lamine as a rival to me! I want him to achieve the very best possible, he would say the same thing”. “Then if he wins it, I will truly be extremely happy”. https://t.co/VvHQyECmfD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 6, 2026

Нагадаємо, Золотий м'яч-2026 отримав Гаррі Кейн. Він у голосуванні мінімально випередив Мбаппе, а трійку замкнув Ямал. Четверте та п'яте місця посіли Родрі та Ліонель Мессі відповідно.

Рафінья, своєю чергою, не потрапив до 30 фінальних претендентів на найвищу індивідуальну нагороду.

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