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Капітан Барселони вибув до кінця сезону через жахливу травму – джерело

Ігор Чернявський — 22 вересня, 23:23
Капітан Барселони вибув до кінця сезону через жахливу травму – джерело
DAZN

Капітан та воротар Барселони Марк-Андре Тер Штеген може більше не зіграти в сезоні-2024/25 через серйозну травму коліна.

Про це повідомляє Marca.

Німецький голкіпер травмувався наприкінці першого тайму матчу з Вільярреалом. За інформацією джерела, перші обстеження показали, що в Тер Штегена пошкоджене підколінне сухожилля. Якщо лікарі діагностують повний розрив, то з великою ймовірністю воротар Барси вже не вийде на поле в поточній кампанії.

Барселона розгромила Вільярреал з рахунком 5:1 та здобула шосту перемогу в шести матчах Ла Ліги, але каталонці потерпають від численних травм. У лазареті перебувають Рональд Араухо, Гаві, Ансу Фаті, Френкі Де Йонг, Марк Берналь, Андрес Крістенсен та Фермін Лопес. Тепер до них доєднався капітан та основний воротар команди.

Барселона Вільярреал Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Тер Штеген

Тер Штеген

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