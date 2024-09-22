Капітан Барселони вибув до кінця сезону через жахливу травму – джерело

Капітан та воротар Барселони Марк-Андре Тер Штеген може більше не зіграти в сезоні-2024/25 через серйозну травму коліна.

Про це повідомляє Marca.

Німецький голкіпер травмувався наприкінці першого тайму матчу з Вільярреалом. За інформацією джерела, перші обстеження показали, що в Тер Штегена пошкоджене підколінне сухожилля. Якщо лікарі діагностують повний розрив, то з великою ймовірністю воротар Барси вже не вийде на поле в поточній кампанії.

Барселона розгромила Вільярреал з рахунком 5:1 та здобула шосту перемогу в шести матчах Ла Ліги, але каталонці потерпають від численних травм. У лазареті перебувають Рональд Араухо, Гаві, Ансу Фаті, Френкі Де Йонг, Марк Берналь, Андрес Крістенсен та Фермін Лопес. Тепер до них доєднався капітан та основний воротар команди.