Рафінья достроково покине розташування збірної Бразилії та повернеться у Барселону

Вінгер збірної Бразилії Рафінья достроково залишає розташування національної команди та повертається до Барселони.

Про це повідомляє BarçaTimes.

Причиною стало вилучення у товариському матчі проти Японії, який завершився сенсаційною поразкою бразильців з рахунком 2:3.

Рафінья вийшов на поле з капітанською пов'язкою та був замінений на 71-й хвилині. Вже у компенсований час, перебуваючи на лаві запасних, футболіст емоційно протестував проти рішення арбітра. У підсумку він та головний тренер Карло Анчелотті отримали червоні картки.

Оскільки дисциплінарні санкції розповсюджуються і на офіційні товариські поєдинки, через це вінгер змушений пропустити наступну гру проти збірної Сінгапуру.

Нагадаємо, у складі збірної Бразилії у другому таймі матчу з Японією вийшли гравці Шахтаря – вінгер Аліссон та півзахисник Марлон Гомес. Це був їх дебют за національну команду.

Раніше повідомлялося, що Френкі де Йонг отримав ушкодження у збірній Нідерландів і повернувся в розташування Барселони.