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Вистачило 58 секунд: Барселона вийшла вперед у матчі проти Баварії

Микола Дендак — 23 жовтня, 22:11
Вистачило 58 секунд: Барселона вийшла вперед у матчі проти Баварії
Рафінья

Каталонська Барселона забила мюнхенській Баварії вже на першій хвилині матчу 3 туру Ліги чемпіонів.

На 58-й секунді відзначився бразилець Рафінья. Він холоднокровно реалізував вихід віч-на-віч після помилки Упамекано.

Нагадаємо, поєдинок між командами розпочався о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція доступна на медіасервісі MEGOGO. Перед матчем фанати Барселони бажали лідеру Реала смерті.

Зауважимо, що у заявку каталонського клубу вперше потрапив польський воротар Войцех Щенсний, якого підписали на заміну травмованому Марк-Андре тер Штегену.

Баварія Барселона Рафінья Ліга чемпіонів-2024/25

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