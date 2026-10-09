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Барселона втратила капітана команди на два наступні матчі

Софія Кулай — 9 жовтня 2026, 15:13
Барселона втратила капітана команди на два наступні матчі
Рафінья
Getty Images

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік повідомив, що не зможе розраховувати на капітана команди Рафінью у двох найближчих поєдинках поточного сезону-2026/27.

Його слова цитує інсайдер Фабріціо Романо.

У каталонському клубі вирішили поберегти свого провідного футболіста, який уникнув травми у збірній Бразилії. Через підозру на ушкодження футболіст достроково покинув розташування "селесао".

"Рафінья не має травми, але ми повинні бути обережними, оскільки минулого року він отримав три травми, тому нам потрібно про нього подбати. Він не буде доступний завтра або в матчі проти Галатасарая", – заявив наставник "блаугранас".

10 жовтня Барселона зіграє проти Хетафе у 8-му турі Ла Ліги (старт о 19:30 за київським часом), а також не допоможе колективу у виїзному матчі Ліги чемпіонів проти турецького Галатасарая – 13 жовтня о 22:00.

У цьому сезоні-2026/27 Рафінья вже відзначився 14 голами та 3 асистами у 8-ми зіграних іграх.

Раніше повідомлялося, що каталонці продовжили контракт із капітаном.

Додамо, що команда Фліка після 7-ми турів лідирує у поточному розіграші Ла Ліги (21 бал). Натомість в ЛЧ Барселона з 3 очками замикає трійку лідерів турнірної таблиці після стартового туру.

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