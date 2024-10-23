Гол дня. Рафінья неймовірним ударом подвоїв перевагу Барселони над Баварією в ЛЧ

Вінгер каталонської Барселони Рафінья вдруге відзначився у воротах мюнхенської Баварії в матчі 3 туру Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Це сталося на 45-й хвилині гри. Бразилець отримав шикарну дальню передачу, після чого неймовірним ударом подвоїв перевагу Барселони в матчі.

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Зауважимо, що перший гол гравець забив уже на 58-й секунді. Він холоднокровно реалізував вихід віч-на-віч після помилки Упамекано. Після першого тайму Барселона перемагає з рахунком 3:1. Також по голу забили Роберт Левандовський та Гаррі Кейн.

Нагадаємо, пряма трансляція поєдинку доступна на медіасервісі MEGOGO. Перед матчем фанати Барселони бажали лідеру Реала смерті.

Зауважимо, що у заявку каталонського клубу вперше потрапив польський воротар Войцех Щенсний, якого підписали на заміну травмованому Марк-Андре тер Штегену.