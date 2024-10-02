Барселона оголосила про перехід легендарного польського голкіпера

Каталонська Барселона підписала контракт з польським голкіпером Войцехом Щенсним.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Воротар підписав контракт до літа 2025 року, а перехід стався на правах вільного агента, оскільки поляк наприкінці серпня оголосив про завершення футбольної кар'єри.

Щенсний прийде на заміну Марк-Андре тер Штегену, який травмувався наприкінці першого тайму матчу з Вільярреалом. Нещодавно він переніс операцію та з великою ймовірністю більше не вийде на поле в поточній кампанії.

Зазначимо, що Щенсний провів за свою кар'єру 548 професійних матчів, пропустив 559 голів та 210 матчів відстояв на нуль. Найбільше поєдинків він відіграв за Ювентус — 252 та Арсенал — 181.

Також 34-річний Щенсний є найкращим голкіпером збірної Польщі за кількістю проведених матчів за національну команду — 84 зустрічі, зокрема він виступав на Євро-2012, 2016, 2020 та 2024, а також на чемпіонатах світу-2018 та 2022.