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Фанати Барселони перед матчем із Баварією скандували "Вінісіус, помри"

Микола Дендак — 23 жовтня, 22:04
Фанати Барселони перед матчем із Баварією скандували Вінісіус, помри
Вінісіус Жуніор
ФК Реал Мадрид

Уболівальники каталонської Барселони перед матчем 3 туру Ліги чемпіонів проти Баварії вигадали нову кричалку, присвячену лідеру мадридського Реала, Вінісіусу. Вони бажають йому смерті.

Відео зі скандуванням фрази "Вінісіус, помри" завірусилося у соцмережах.

Поєдинок між Барселоною та Баварією відбудеться сьогодні та розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Що цікаво, бразильський вінгер "вершкових" є головним претендентом на "Золотий м'яч". Він є лідером зіркової команди та неодноразово виривав перемоги.

Зокрема, напередодні він зробив хеттрик у матчі ЛЧ проти Боруссії Дортмунд та допоміг Реалу створити камбек з рахунку 0:2 до 5:2.

Баварія Барселона Вінісіус Жуніор Ліга чемпіонів-2024/25

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