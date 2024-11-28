Різник потрапив у збірну туру Ліги чемпіонів за версією SofaScore

Голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник потрапив до символічної збірної 5 туру Ліги чемпіонів сезону-2024/25 за версією SofaScore.

Відповідна інформація з'явилася на аналітичному порталі.

Українець отримав 10 балів. Протягом гри він зробив 15 сейвів, що є новим рекордом Ліги чемпіонів.

Team of the Week provided by Sofascore

Різник перевершив досягнення воротаря Црвени Звезди Омрі Глазера, який рік тому у грі з Манчестер Сіті (1:3) зробив 13 сейвів.

Варто зазначити, що перший тайм Шахтар провів дуже вдало, адже голи Данила Сікана та Олександра Зубкова подарували команді Маріно Пушича перевагу в два голи.

Але вилучення Педро Енріке у середині другої половини гри допомогло ПСВ зробити камбек. Нідерландський клуб переміг із рахунком 3:2.

Також 10 балів отримав хавбек італійської Аталанти Шарль де Каталаре. Його клуб впевнено розібрався зі швейцарським Янг Бойз.