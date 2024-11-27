Зубков розкішним ударом подвоїв перевагу Шахтаря у матчі з ПСВ

Вінгер донецького Шахтаря Олександр Зубков відзначився голом у матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти ПСВ.

На 37-й хвилині півзахисник зробив рахунок 2:0 на користь "гірників". Зубков отримав пас від Юхима Коноплі перед штрафним суперника та завдав ідеального удару у кут воріт.

Для нього це другий гол у поточній кампанії Ліги чемпіонів та 5 у сезоні за донецький клуб.

Нагадаємо, відкрив рахунок у поєдинку Данило Сікан вже на 8-й хвилині гри.

Після чотирьох зіграних матчів донецький Шахтар розташувався на 28-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі чотири залікові бали.

ПСВ набрав за попередні чотири тури п'ять очок. Наразі нідерландці знаходяться на 24-му рядку з 36, перебуваючи в зоні виходу до плейофу.

Нагадаємо, у попередньому турі Шахтар та ПСВ здобули перші та поки єдині перемоги в оновленій Лізі чемпіонів. "Гірники" здолали швейцарський Янг Бойз (2:1), а "фермери" розгромили іспанську Жирону (4:0).