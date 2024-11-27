Повна домінація над юними хлопчиками: огляд матчу Янг Бойз – Аталанта

Італійська Аталанта на виїзді впевнено розібралася зі швейцарським Янг Бойз, забивши у ворота господарів 6 голів.

Огляд матчу:

Уже після першого тайму був натяк на розгром – "богиня" відзначилася 4 рази, коли пропустила лише раз. Після перерви команда Гасперіні ще двічі пробила голкіпера Янг Бойз.

Ліга чемпіонів-2024/25 – основний раунд

5 тур, 26 листопада

Янг Бойз – Аталанта 1:6 (1:4)

Голи: 0:1 – Ретегі 9, 1:1 – Ганвула 11, 1:2 – Де Кетеларе 28, 1:3 – Колашинац 32, 1:4 – Ретегі 39, 1:5 – Де Кетеларе 56, 1:6 – Самарджич 90+1

Шахтар проведе свій матч у середу, 27 листопада. Єдиний представник України в Лізі чемпіонів на виїзді зіграє проти ПСВ. Поєдинок стартує о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі на "Філіпсі".