Педро Енріке залишив Шахтар у меншості у матчі Ліги чемпіонів проти ПСВ

Лівий захисник Шахтаря Педро Енріке заробив пряму червону картку у матчі п'ятого туру основної частини Ліги чемпіонів проти ПСВ.

На 68-й хвилині поєдинку 22-річний бразилець погано обробив м'яч, який відскочив далеко від нього.

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Вже втрачаючи рівновагу, Енріке полетів шипами в ногу Йогана Бакайоко.

І хоча суддя не оразу зупинив гру, він вилучив гравця "помаранчево-чорних" з поля.

На момент вилучення Шахтар перемагав ПСВ з рахунком 2:0.

Це стало можливим після того, як у першому таймі Данило Сікан відкрив рахунок, а Олександр Зубков потім подвоїв перевагу "гірників".

Кількома годинами раніше Віктор Циганков вийшов у стартовому складі Жирони на гру зі Штурмом у Лізі чемпіонів. Проте повернення українця до стартової одинадцятки вийшло невдалим.