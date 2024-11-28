Різник встановив новий рекорд Ліги чемпіонів за кількістю сейвів
Голкіпер Шахтаря Дмитро Різник став володарем нового рекорду Ліги чемпіонів за кількістю сейвів в одному матчі.
"Гірники" у грі п'ятого туру основної частини турніру зазнали прикрої поразки від ПСВ з рахунком 2:3.
У площину воріт Різника гравці нідерландського клубу нанесли 18 ударів, 15 з яких Дмитро відбив.
Зробивши 15 сейвів, 25-річний українець встановив новий рекорд головного єврокубку – жоден голкіпер за всю історію Ліги чемпіонів не може похвалитися такою кількістю сейвів.
Різник перевершив досягнення воротаря Црвени Звезди Омрі Глазера, який рік тому у грі з Манчестер Сіті (1:3) зробив 13 сейвів.
Варто зазначити, що перший тайм Шахтар провів дуже вдало, адже голи Данила Сікана та Олександра Зубкова подарували команді Маріно Пушича перевагу в два голи.
Але вилучення Педро Енріке у середині другої половини гри допомогло ПСВ зробити камбек.