Різник встановив новий рекорд Ліги чемпіонів за кількістю сейвів

Голкіпер Шахтаря Дмитро Різник став володарем нового рекорду Ліги чемпіонів за кількістю сейвів в одному матчі.

"Гірники" у грі п'ятого туру основної частини турніру зазнали прикрої поразки від ПСВ з рахунком 2:3.

У площину воріт Різника гравці нідерландського клубу нанесли 18 ударів, 15 з яких Дмитро відбив.

Зробивши 15 сейвів, 25-річний українець встановив новий рекорд головного єврокубку – жоден голкіпер за всю історію Ліги чемпіонів не може похвалитися такою кількістю сейвів.

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Різник перевершив досягнення воротаря Црвени Звезди Омрі Глазера, який рік тому у грі з Манчестер Сіті (1:3) зробив 13 сейвів.

Варто зазначити, що перший тайм Шахтар провів дуже вдало, адже голи Данила Сікана та Олександра Зубкова подарували команді Маріно Пушича перевагу в два голи.

Але вилучення Педро Енріке у середині другої половини гри допомогло ПСВ зробити камбек.